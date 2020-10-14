الخزانة الأمريكية: حزمة مساعدات كورونا المقترحة قد لا تصرف قبل الانتخابات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:51 م
وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين
وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين
وكالات
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كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، أنه من غير المرجح صرف حزمة مساعدات أخرى لمواجهة كورونا قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

 

وفي كلمة خلال المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن، اعتبر أنه "في هذه المرحلة سيكون إنجاز أي شيء ما قبل الانتخابات وتنفيذه صعبا".

 

وكان منوتشين بصفته وسيطا للبيت الأبيض، يتفاوض مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للاتفاق على شروط وكلفة حزمة الإغاثة، التي وافق عليها الديمقراطيون في مجلس النواب.


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