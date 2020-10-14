دوري الأمم الأوروبية: روسيا تتعادل مع المجر سلبيا.. وتعادل مثير بين تركيا وصربيا

خيم التعادل السلبي على لقاء منتخب روسيا مع ضيفه منتخب المجر في الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل تركيا 2 / 2 مع ضيفتها صربيا.





وظل المنتخب الروسي في الصدارة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب المجري، فيما احتلت تركيا المركز الثالث بثلاث نقاط، وبقيت صربيا في المؤخرة بنقطتين.





في العاصمة الروسية موسكو، أخفق المنتخب الروسي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله بدون أهداف مع نظيره المجري.





وفشل كلا المنتخبين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة وحيدة.





وفي تركيا، تقلصت آمال المنتخب التركي في المنافسة على صدارة المجموعة بشدة، بعدما اكتفى بالتعادل 2 / 2 مع ضيفه منتخب صربيا.





وبادر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بالتسجيل لمصلحة صربيا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف أليكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.





واستغل المنتخب التركي حالة الهدوء التي طغت على أداء نظيره الصربي، ليقلص هاكن كالهانجولو الفارق في الدقيقة 57، فيما أحرز أوزان توفان هدف التعادل في الدقيقة 76.





أنهى المنتخب التركي اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه بوراك يلماظ في الدقيقة 90، لحصوله على الإنذار الثاني.