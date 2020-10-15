إسكتلندا تعبر عقبة التشيك بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب إسكتلندا فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب التشيك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.





ورفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط أمام نظيره التشيكي فيما حقق المنتخب الإسرائيلي أول انتصار له في المجموعة ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث وتجمد رصيد سلوفاكيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.





وحسم المنتخب الاسكتلندي المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله رايان فريزر في الدقيقة السادسة.





وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، سجل إيران زاهافي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الشوط الثاني ليقود المنتخب الإسرائيلي إلى قلب تأخره بهدفين نظيفين لفوز ثمين 3 / 2 على مضيفه السلوفاكي الذي أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماريك هامشيك وروبرت ماك في الدقيقتين 16 و38.



