عمرو محمود ياسين: فخور بالسيرة الطبية لوالدي ومشواره الفني العريق



وتابع: "محمود ياسين كان من محافظة بورسعيد، وعندما قرر الدخول للجيش تم تأجيله؛ وكأن الله قدر الله له مسيرة مختلفة، حيث قام بتمثيل فيلم الرصاصة لاتازال في جيبي، وتم تمثيله بالرصاص الحي، وكان الجميع في الفيلم يشعرون أنهم يحاربون"، مشيرا إلى أن والده أبدع من قدم صورة الجندي المصري.



وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".



في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.



بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.



وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.



قال عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين إنه فخور بالسيرة الطيبة لوالده ومشواره الفني العريق، مشيرا إلى أن فيلم "الرصاص لاتزال في جيبي"، تعد من أهم أفلام والده.وأضاف "ياسين"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر "، المذاع على قناة " cbc"، اليوم الأربعاء: "والدي أخلص في عمله، ودوره المثالي كأب وزوج، متابعا: "والدي كان حريص على تأدية أعمال تخدم الوطن والمجتمع، كما كان حرص على تقديم أعمال دينية".