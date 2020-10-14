عمرو محمود ياسين: فخور بالسيرة الطبية لوالدي ومشواره الفني العريق

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين إنه فخور بالسيرة الطيبة لوالده ومشواره الفني العريق، مشيرا إلى أن فيلم "الرصاص لاتزال في جيبي"، تعد من أهم أفلام والده.

وأضاف "ياسين"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر "، المذاع على قناة " cbc"، اليوم الأربعاء: "والدي أخلص في عمله، ودوره المثالي كأب وزوج، متابعا: "والدي كان حريص على تأدية أعمال تخدم الوطن والمجتمع، كما كان حرص على تقديم أعمال دينية". 

وتابع: "محمود ياسين كان من محافظة بورسعيد، وعندما قرر الدخول للجيش تم تأجيله؛ وكأن الله قدر الله له مسيرة مختلفة، حيث قام بتمثيل فيلم الرصاصة لاتازال في جيبي، وتم تمثيله بالرصاص الحي، وكان الجميع في الفيلم يشعرون أنهم يحاربون"، مشيرا إلى أن والده أبدع من قدم صورة الجندي المصري.

وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

أخبار تهمك

هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وانخفاض في حالات الوفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يوم

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

منذ 40 دقيقة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

11:43 م

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي