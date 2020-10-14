خبير: فيس بوك يغلق أكثر من مليار حساب مزيف خلال النصف الأول من 2020

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمود السيد، خبير مواقع التواصل الاجتماعي، إن موقع "فيسبوك" قام بإغلاق أكثر من مليار حساب مزيف خلال النصف الأول من عام 2020، بينما يقوم موقع "تويتر" بغلق من 20 إلى 30 ألف حساب وهمي سنويا.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك طرق قانونية لكسب أموال من مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ذلك يعتمد على المحتوى الجيد الذي يجذب عدد كبير من المشاهدين.

وأوضح أن السوشيال ميديا تؤثر نفسيا على المستخدمين، منوها بأن الناس من حقها أنها تاخد فلوس من السوشيال ميديا ولكن بعرض محتوى جاد وهادف يناسب المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط تخص السوشيال ميديا يتم على أساسها تحديد الأرباح.

وتابع: أن هناك منصات يجذبها فئات معينة، ويختلف الأمر من تطبيق لآخر، مثل فيسبوك وتيك توك وانستجرام وغيرهم.

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