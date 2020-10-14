محمود وحيد يشارك في مران الأهلي.. وموسيماني يراجع استعدادات الفريق مع الجهاز المعاون

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم بالمغرب.

وانتظم وحيد في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم بمدينة كازابلانكا بالمغرب.
وشهدت الجلسة قيام موسيماني بمراجعة ترتيبات واستعدادات الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان المدير الفني قد عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة وقبل التحرك لخوض المران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا

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