قبل مواجهة الرجاء.. تعرف على مصابي الزمالك

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يوم الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وسافرت بعثة فريق الزمالك إلى الدار البيضاء أمس الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر.

ويتواجد في مستشفى الزمالك 5 إصابات، وهم :

محمود علاء الذي أصيب خلال مباراة حرس الحدود الماضية، حيث أن مشاركته محل شك حتى الآن، بالإضافة إلى حازم إمام، وفرجاني ساسي المتواجد بالحجر الصحي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، ومحمود عبدالعزيز المصاب بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى محمد عبدالشافي وشيكابالا.

وضمت قائمة الزمالك الذي اختارها باتشيكو لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – أحمد عيد – حازم إمام – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

وسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – إسلام جابر – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو

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