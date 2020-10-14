كورونا.. تراجع السياحة في إسرائيل بنسبة 76.5%

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:22 م
كورونا
كورونا
وكالات
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تراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة 76.5 بالمئة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري على أساس سنوي، متأثرة بقيود كورونا.

 

وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن عدد السياح بلغ 837 ألفا منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر الفائت، قياسا بـ3.55 مليون سائح لنفس الفترة من 2019.

 

وبحسب مكتب الإحصاء، فإنه لا يمكن دخول الأجانب إلى إسرائيل حاليا، إلا بموافقة استثنائية من وزارة السكان والالتزام بالدخول في حجر إلزامي لمدة 14 يوما.

 

يذكر أن إجمال إصابات كورونا في إسرائيل بلغ 296.215 ألف حالة، منها 50.778 ألف إصابة نشطة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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