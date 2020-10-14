ثابت: "أنا جاي مستقل ولن أعمل تحت الترابيزة.. والمال السياسي لا يستطيع شراء أصوات الناخبين"

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أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، أن المال السياسي لا يستطيع شراء الأصوات الانتخابية من 10 إلى 15%.



وقال "ثابت" في لقائه مع إذاعة "صوت الفيوم" اليوم الأربعاء: "المال السياسي لا يستطيع شراء 10% من أصوات محافظة الفيوم وذلك بسبب وعي الشباب، ولو استطعنا حشد 40% من الأصوات هنقدر نقضي على هذه الظاهرة تمامًا".



وأضاف "رفضت مع دخول المدارس أن أقوم بشراء بعض الأدوات المدرسية وتقديمها لأهالي المحافظة وده كان مقترح أحد الشباب، لأني أرى أن هذه الهدايا لا تفرق كثيرًا عن شنط الزيت والسكر، واعتبر هذا رشوة وشراء للصوت الانتخابي".



وأشار إلى أنه أصر على الترشح فردي وله برنامجه الانتخابي، مستطردًا "معنديش أي تحالف ولن أعمل تحت الترابيزة ولن أحلف على مصحف أو أقرأ الفاتحة بالدخول في تحالفات انتخابية، ولا أشكك في نوايا أحد ولكن لن أجبر أحد على اختيار أي مرشح بعينه".