قنصل مصر في المغرب يحضر مران الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص عمر منيب، قنصل مصر في المغرب، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد القنصل في مقر إقامة الفريق، قبل أن يرافق البعثة إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي استضاف المران الأول للأهلي في مدينة كازابلانكا.

وخاض الفريق مرانه الأول في المغرب مساء اليوم استعدادا للقاء الوداد في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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