رئيس الرجاء المغربي يلمح لاقتراب انتقال بدر بانون إلى الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ألمح جواد الزيات، رئيس الرجاء البيضاوي، إلى اقتراب انتقال بدر بانون، للنادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال جواد الزيات في تصريحات نقلتها صحيفة المنتخب المغربية: "انتقال بانون للأهلي هو محل نقاش وهناك العديد من الأمور سيتم الكشف عنها في حينها".

 

وتابع: "الرجاء لن يغلق الباب في وجه أي لاعب، الباب سيبقى مفتوحا لكل لاعب قدم الكثير للرجاء، ولكن يجب أن يكون العرض الذي جاء للاعب في مستوى الفريق".

 

وأكمل: "إذا كان العرض المقدم سيليق بالنادي واللاعب سنرحب برحيله لأن الفريق يمكنه أيضا أن يخرج أكثر من لاعب من الناشيئين والحاقهم بالفريق الأول".

 

وارتبط اسم بدر بانون بمفاوضات رسمية مع النادي الأهلي تمهيدا لانتقاله خلال الفترة الحالية.

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