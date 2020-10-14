مران قوي لحراس الأهلي ووحدات بدنية متنوعة في تدريبات الفريق بالمغرب





أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء في المغرب.





وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الفريق الأول بالمغرب الذي أقيم مساء اليوم.





ومنح مدرب حراس المرمى بالفريق الحراس الثلاثة تدريبات فنية متنوعة، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.





وفي سياق أخر قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الأول للفريق في المغرب.





وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



