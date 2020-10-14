مران قوي لحراس الأهلي ووحدات بدنية متنوعة في تدريبات الفريق بالمغرب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء في المغرب.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الفريق الأول بالمغرب الذي أقيم مساء اليوم.

ومنح مدرب حراس المرمى بالفريق الحراس الثلاثة تدريبات فنية متنوعة، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وفي سياق أخر قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأحمر، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الأول للفريق في المغرب.

وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الوداد الأهلي

أخبار تهمك

هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

منذ ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 15 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي