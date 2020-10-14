البورصة الأمريكية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

تحولت البورصة الأمريكية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان نتائج الأعمال للبنوك، وعدم اليقين بشأن حزمة التحفيز.





وتراجع سهم أمازون بأكثر من 2 بالمائة ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا.





وقفزت أرباح وإيرادات بنك جولدمان ساكس بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري.





في حين تراجعت إيرادات بنك أوف أمريكا بنحو 11 بالمائة لتفشل في الوفاء بالتوقعات.





ويترقب المستثمرون تطورات محادثات صفقة التحفيز الأمريكية وسط تصريحات من وزير الخزانة ستيفن منوشين بأنه من غير المحتمل التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 165 نقطة تقريباً ليصل إلى 28513 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3488 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة عند 11768 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.35.