البورصة الأمريكية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
تحولت البورصة الأمريكية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان نتائج الأعمال للبنوك، وعدم اليقين بشأن حزمة التحفيز.

وتراجع سهم أمازون بأكثر من 2 بالمائة ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا.

وقفزت أرباح وإيرادات بنك جولدمان ساكس بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

في حين تراجعت إيرادات بنك أوف أمريكا بنحو 11 بالمائة لتفشل في الوفاء بالتوقعات.

ويترقب المستثمرون تطورات محادثات صفقة التحفيز الأمريكية وسط تصريحات من وزير الخزانة ستيفن منوشين بأنه من غير المحتمل التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 165 نقطة تقريباً ليصل إلى 28513 نقطة.

كما هبط  "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3488 نقطة، فيما تراجع  "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة عند 11768 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.35.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

منذ ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي