دوري الأمم الأوروبية: إنجلترا تسقط أمام الدنمارك.. وبلجيكا تفوز على آيسلندا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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قاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو منتخب بلاده للفوز، وسجل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الثمين 2 - 1 على مضيفه الأيسلندي اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

 

وفي نفس المجموعة ، استغل المنتخب الدنماركي النقص العددي في صفوف مضيفه الإنجليزي وتغلب عليه 1 - صفر.

 

واستعاد المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى تسع نقاط كما استعاد اتزانه بعد الهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الماضية فيما تراجع المنتخب الإنجليزي للمركز الثالث في المجموعة بفارق المواجهة المباشرة خلف نظيره الدنماركي الذي حقق اليوم الانتصار الثاني على التوالي له في هذه المجموعة.

 

وتقدم لوكاكو بهدف مبكر للمنتخب البلجيكي في الدقيقة التاسعة وتعادل بيركير مار سافارسون للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 17 ثم أحرز لوكاكو هدفه الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 38 لينهي الشوط الأول لصالح فريقه. ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنفس النتيجة التي أبقت على أيسلندا بلا رصيد من النقاط حيث مني الفريق اليوم بهزيمته الرابعة على التوالي في المجموعة. ورفع لوكاكو بهذا رصيده إلى 55 هدفا في صدارة هدافي المنتخب البلجيكي على مدار تاريخ الفريق.

 

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، حسم المنتخب الدنماركي اللقاء لصالحه بهدف سجله كريستيان إيركسن من ضربة جزاء في الدقيقة 35 بعد أربع دقائق من طرد اللاعب هاري ماجواير من المنتخب الإنجليزي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

 

وأشعل المنتخب الدنماركي بهذا الفوز الصراع في هذه المجموعة حيث صعد للمركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق المواجهة المباشرة مع المنتخب الإنجليزي حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما في الدنمارك بالتعادل الشهر الماضي.

 

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