ثابت: التعويل على وزارة الصحة في الخدمات الطبية بالفيوم "ضحك على الدقون"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:06 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، إن ملف الصحة والصرف الصحي والطرق أهم أولويات برنامجه الانتخابي.

وأضاف "ثابت" في لقائه مع إذاعة "صوت الفيوم" اليوم الأربعاء: "أكثر وزارة من المفترض معنية بتقديم الخدمة الصحية بتقدم أسوأ خدمة، ولذلك فالتعويل عليها في حل المشاكل الصحية بالمحافظة هو ضحك على الدقون".

وتابع "الرئيس طلب من وزيرة الصحة أن توكل إدارة المستشفيات إلى الجمعيات الأهلية بعدما أثبتت نجاحها في إدارتها أفضل من الوزارة، فهل تابع أحد ما قامت به الوزيرة، أقدر أقولك أن النتيجة صفر".

وأشار إلى أن الجمعيات التي تقدم الخدمة الصحية تأتي في المرتبة الأولى يليها المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي وفي الآخر تأتي وزارة الصحة، ولذلك فملف الصحة له أولوية كبيرة عندي".

وتابع "بالنسبة للطرق فالوضع كارثي، ولا أستطيع أن أبدأ في إقامة شبكات جديدة للطرق وأغلب محافظات الفيوم تعاني وليس بها صرف صحي".

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