دوري أمم أوروبا - بولندا تقهر البوسنة بالثلاثة.. والتعادل يحسم موقعة إيطاليا وهولندا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
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انتزع منتخب بولندا صدارة المجموعة الأولي بدوري الأمم الأوروبية (المستوي الأول) بعد فوزه العريض على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، مستغلًا بذلك تعادل إيطاليا وهولندا في نفس المجموعة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء.

وعلى ملعب (أتليتي أزوري دي إيتاليا) بمدينة بيرجامو الإيطالية، فرض التعادل 1 - 1 نفسه على لقاء منتخب إيطاليا مع ضيفه منتخب هولندا.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم المنتخب الإيطالي بهدف حمل توقيع لورينزو بيليجريني في الدقيقة 16، لكن سرعان ما أدركت هولندا التعادل عن طريق دوني فان دي بيك في الدقيقة 25.

ورغم المحاولات الهجومية العديدة من جانب المنتخبين في الشوط الثاني، لكنها افتقرت للفاعلية على المرميين، ليفشل المنتخب الهولندي في فك عقدته على الملاعب الإيطالية، التي عجز عن تحقيق الفوز فيها، فيما واصل إخفاقه في تحقيق أي انتصار على المنتخب (الأزرق) بمختلف المواجهات الرسمية والودية في المباراة السابعة على التوالي.

كما فشل منتخب هولندا في الثأر من خسارته صفر - 1 أمام نظيره الإيطالي في لقاء المنتخبين بالجولة الثانية للمجموعة الشهر الماضي. وعلى ستاد (مييسكي) بمدينة بوزنان البولندية، استعرض منتخب بولندا قوته أمام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك، وأمطر شباكه بثلاثة أهداف دون مقابل. واضطر منتخب البوسنة للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 15، عقب طرد مدافعه أنيل أحمدودزيتش، ليستغل المنتخب البولندي النقص العددي في صفوفه منافسه، حيث افتتح النجم روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للمنتخب المضيف في الدقيقة 40، قبل أن يضيف كارول لينيتي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وواصل ليفاندوفسكي تألقه، بعدما أضاف الهدف الثالث لبولندا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 52، ليؤمن النقاط الثلاث لأصحاب الأرض. بتلك النتيجة، كرر منتخب بولندا تفوقه على نظيره البوسني، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 - 1 في لقاء المنتخبين بالعاصمة البوسنية سراييفو، في الجولة الثانية للمجموعة الشهر الماضي.

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