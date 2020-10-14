محافظ الإسكندرية: لن نسمح بتشويه المظهر الجمالي للكورنيش بالدعاية الانتخابية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:04 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة ستواصل إزالة الدعاية الإنتخابية لمرشحى مجلس النواب على كورنيش الإسكندرية، ولن تسمح مطلقًا بتشوية المظهر الجمالى للكورنيش كونه ملك لمصر كافة وليس لفئة معينة، معقبًا:"مينفعش حد يعلق عليه لافتات تشوهه مظهره الجمالى.. ممنوع نهائيًا تعليق أية دعاية عليه وبكرة هنكمل إزالة اللافتات".

وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تعليق لافتات الداعية الانتخابية له اشتراطات محددة وبعيدة عن كورنيش البحر، مشيرًا إلى أنه رغم التأكيد على المرشحين عدم تعليق لافتات عليه إلا أنهم خالفوا ذلك.

واستكمل محافظ الإسكندرية، قائلًا:" نعتذر للسادة المرشحين لأننا بلغناهم وبعضهم لم يلتزم ولذلك نطبق المخالفات الفورية".

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بعث النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رساله جديدة للمواطنين لحثهم على النزول والتوافد على أبواب اللجان الانتخابية للادلاء باصواتهم الانتخابية لمجلس النواب سواء في الخارج خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، وفي الداخل خلال يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، بداية من الساعه التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وأكد "عامر"، خلال البيان الصادر له، على أن الانجاز الكبير الذي سعي مجلس النواب الحالي على تحقيقه على ارض الواقع واصدار اكبر عدد من القوانين لخدمه المواطنين، في ظل الظروف الحرجه التي كانت تمر بها البلاد في وقت سابق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب المقبل ٢٠٢٠، يقوم باستكمال هذه الانجازات على ارض الواقع خلال السنوات المقبلة خاصة وان هناك تحدي كبير للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، ويأتي ذلك من خلال النواب الذين سيحصلون على اكبر عدد ممكن من التصويت لهم أثناء الانتخابات المقبلة، للحصول علي المقاعد داخل المجلس.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على المشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية، والالتزام بارتداء الكمامه أثناء ادلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، تنفيذا للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظا على سلامة المواطنين.

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