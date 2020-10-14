"ثقافة التطوع".. ننشر نص عظة البابا تواضروس الأسبوعية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:01 م
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
ماريان ناجى
Advertisements
قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه من الأشياء الجميلة التي يجب أن نزرعها في نفوس أولادنا ونتعلمها مجموعة من الثقافات التربوية، وسوف اتكلم معكم خلال الأسابيع الأتيه عن مجموعة من الثقافات التي يجب أن نزرعها في أولادنا، اليوم سوف اتكلم معكم عن (ثقافة التطوع).

وتابع البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: ففي الكنيسة نعلم أولادنا أن يتطوعوا في مدارس الأحد وهى شكل من أشكال التطوع، كان نحميا يحب بلده ومجرد سماعه الأخبارتطوع ليذهب حاملًا رسالة محبة، واعتبر نفسه رسالة محبة، لم يكلفه أحد ولكنه ذهب بروح المحبة محبة لله ومحبة للناس ومحبة للمكان ويذكرني بقول بولس الرسول" مَنْ يَضْعُفُ وَأَنَا لاَ أَضْعُفُ؟ مَنْ يَعْثُرُ وَأَنَا لاَ أَلْتَهِبُ؟ " هناك احساس بالمسئولية، فحياة التسليم يستطيع أن يبذل ورغم حالة المدينة الصعبة فقال العبارة لجميلة" هَلُمَّ فَنَبْنِيَ سُورَ أُورُشَلِيمَ وَلاَ نَكُونُ بَعْدُ عَارًا" ووضع خطة وقسم الشعب جزء للحراسة وجزء للبناء وكل فرد يبني امام بيته وأكمل بناء السور في 52 يوم، الشطارة كيف يمنح الشخص المدبر طاقة للأخرين، لذلك قال السيد المسيح" إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرٌ، وَلكِنَّ الْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ".

وواصل: الطريق ليس سهل مثل الأم تريزا وهي في عمر 20 ترهبنة وسمعت عن الذين يموتوا جوعًا في الهند وهو اصعب أنواع الموت، ورغم كل الصعوبات ذهبت للهند وكان عندها احساس بالمسئولية وخدمة ملايين من الناس وكانوا يموتوا على يدها وعندما سألوها ما الفائدة من هذا العمل؟ وكانت اجابتها " يكفي أن هؤلاء الموتى يتركوا الحياة في سلام" وخدمت خلال حياتها حوالي 5 مليون شخص وتركت أكثر من 10000 راهبة اسمهم (خدمة الأم تريزا) وهذا كله بتطوع شخص واحد، كان هناك محبة وبذل واحتمال.

وأختتم: الصلاة هى التي تحافظ على كل الصفات السابقة، نحميا عندما ظهر أمام الملك صلى قبل أن يتكلم " وَصَلَّيْتُ أَمَامَ إِلهِ السَّمَاءِ " كان يرفع قلبه بصلاة ويستلهم قوة الله في كلامه وكانت النتيجة أن يساعده الملك والذن استهزئوا به " رد تعيرهم على رؤوسهم" بنى الأسوار وعمل الأبواب وصارت أورشليم درة بين المدن كلها، برغم أنه اثناء العمل هناك كثيرين استهزوا به والأعداء هجموا عليهم ولكنه ظل مستمر وكما يقول الكتاب" لاَ تَخَافُوهُمْ بَلِ اذْكُرُوا السَّيِّدَ الْعَظِيمَ الْمَرْهُوبَ".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعة و 8 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ يوم

هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي