طلب غريب من مدرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
Advertisements

طلب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لنادي الوداد الرياضي المغربي بإقامة معسكر إعدادي لفريقه، خارج مدينة الدار البيضاء استعدادا لمباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.

وفضل ميجيل إقامة المعسكر الإعدادي لفريقه بمدينة الجديدة استعدادا لملاقاة الأهلي، لقربها من مدينة الدار البيضاء معقل الفريق الودادي.

وذالك لتجنيب لاعبيه ضغط الجماهير الودادية خاصة بعد بعد ضياعهم لقب الدوري فى المباراة الأخيرة من عمر البطولة حسب ما ذكر موقع البطولة المغربي.

ومن المقرر أن يواجه نادي الوداد نظيره النادي الأهلي فى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل بمدينة الدار البيضاء.

أخبار تهمك

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ يوم

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعة و 12 دقيقة

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

منذ ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي