طلب غريب من مدرب الوداد قبل مواجهة الأهلي





طلب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لنادي الوداد الرياضي المغربي ب إقامة معسكر إعدادي لفريقه، خارج مدينة الدار البيضاء استعدادا لمباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.





وفضل ميجيل إقامة المعسكر الإعدادي لفريقه بمدينة الجديدة استعدادا لملاقاة الأهلي، لقربها من مدينة الدار البيضاء معقل الفريق الودادي.





وذالك لتجنيب لاعبيه ضغط الجماهير الودادية خاصة بعد بعد ضياعهم لقب الدوري فى المباراة الأخيرة من عمر البطولة حسب ما ذكر موقع البطولة المغربي.





ومن المقرر أن يواجه نادي الوداد نظيره النادي الأهلي فى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل بمدينة الدار البيضاء.



