تفاصيل الهبوط الأرضى المفاجئ في شارع 45 شرق الإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الهبوط الأرضي الذي حدث في شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق المحافظة، بعمق 5x5 متر، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية. 

وأضاف "الشريف"، خلال تصريح صحفي له، أنه تم الآن عمل كردون حول الهبوط الأرضي بشارع 45 بالعصافرة، وأن جميع الأجهزة الآن متواجدة في موقع الحدث للوقوف على أسباب الانهيار الأرضي. 

وأرجح المحافظ أن سبب الهبوط الأرضي هو حدوث كسر في ماسورة صرف الصحي أو مياه الشرب، وفور معرفة السبب والتعامل معه سيتم ردمها وعودة حركة المرور بالطريق مرة أخرى.

وشهد شارع 45 في شرق محافظة الإسكندرية هبوط أرضي عميق مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطل حركة المرور والسير داخل الشارع.

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