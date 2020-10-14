محافظ المنيا: لا وفيات فى حريق حى أبو هلال والانهيار جزئي للمنازل



واتخذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا كل الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجارٍ رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن حادث تسريب الغاز الذى وقع بحى أبو هلال جنوب مدينة المحافظة وترتب عليه نشوب حريق أدى إنهيار جزئى فى بعض المنازل، مشددًا على أنه تم إخلاء المنازل على وجه السرعة والتعامل مع الحادث، وتابع:" لا يوجد وفيات ولم يصاب إلا 11 مواطن".وأضاف " القاضى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحريق ناتج عن تسريب غاز وليس إنفجار اسطوانة بوتاجاز، مشيرًا إلى أنه قام بتشكيل لجنة من كلية الهندسة والإدارة الهندسية، لترميم المنازل المتضررة، وتابع:"وفرنا مساكن للمواطنين الذين تم إخلائهم ووقع إنهيار جزئى للمنازل التى كانوا يسكنون بها وهم ".وفى سياق آخر، قال محافظ المنيا، إن تخفيضات مخالفات البناء تتراوح الآن ما بين 55 إلى 60%، مشيرًا إلى أنه استجاب لبعض المواطنين الذين يسكنون فى مناطق متاخمة للمدن ممن اشتكوا من ارتفاع اسعار التصالح، وقام بتخفيض الأسعار لهم.كان قد تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، الموقع العام للانهيار الجزئي الذي حدث بعدد من المنازل بشارعي الصفا وعلاء الدين بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، وذلك بسبب حريق شب في أحد المنازل وطالت الخسائر الجزيئة 6 منازل مجاورة بالشارعين.وتابع المحافظ تداعيات الحريق، والذي تسبب في إصابة 9 أشخاص دون حدوث وفيات، موجهًا العقيد محمد صلاح رئيس المدينة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير سكن من الاولي بالرعاية كبديل للأسر المتضررة من الحريق، حيث جرى على الفور إخلاء المنازل المتضررة من قاطنيها.كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من الحريق، وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى المنيا العام، موجهًا الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.وكلف المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالتنسيق مع كلية الهندسة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على سبب انهيار المنزل مع إجراء أعمال المعاينة للمنازل المجاورة تحسبًا لأي طوارئ، وحفاظًا على سلامة وحياة قاطنيها.