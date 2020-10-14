منتخب السويس ضيفا على القناة في ديربي مرتقب بالقسم الثاني

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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يحل الفريق الاول بنادي منتخب السويس ضيفا على فريق القناة بالاسماعلية ضمن ختام منافسات دورى الممتاز ب.

ويسعى ابناء الغريب من تحقيق الفوز لتحسين مركزة في جدول الترتيب.

ويذكر ان منتخب السويس يحتل المركز السادس برصيد ٣٢ نقطة، اما القناة في المركز الخامس برصيد ٣٢ نقطة.



وياتى ترتيب المجموعة كالتالى:

1- سيراميكا كليوباترا 42 نقطة
2- بتروجت 39 نقطة
3- الداخلية 38 نقطة
4- النصر 33 نقطة
5- القناة 32 نقطة
6- منتخب السويس 32 نقطة
7- جمهورية شبين 25 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 21 نقطة
10- كوكاكولا 19 نقطة
11- الترسانة 16 نقطة
12- الزرقا 13 نقطة

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