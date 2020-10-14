"محمد شديد" قائما بأعمال رئيس قسم الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

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أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، قرارًا بقيام الدكتور محمد شديد حسن جاد الله، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق، بأعمال رئيس قسم الدراسات الفندقية بالكلية.



وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له.

