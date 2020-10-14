"الإبراشي" عن تطبيق تخفيضات كبار السن بوسائل النقل: "استجابة سريعة لاستغاثة المواطنين"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن إعلان وزارة النقل بدأ تطبيق التخفيضات لكبار السن بالمترو والسكة الحديد بدلا من التطبيق الرسمي، يؤكد ما تم تناوله أمس في البرنامج بشأن عدم تطبيق القرار عقب إقرار وزير النقل له.

وأوضح "الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه قام بنقل استغاثات المواطنين من كبار السن وشكواهم جراء عدم تطبيق القرار عقب إعلان عنه، خلال حلقة الأمس، ما ترتب عليه تجاوب الوزارة مع ذلك والإعلان عن تفعيل وتطبيق القرار، معقبًا: "استجابة سريعة للبرنامج وإستغاثات المواطنين".

وأضاف "الإبراشي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ مجموعة من الإجراءات والقوانين من أجل خدمة كبار السن والتخفيف عنهم ومن أجل حمايتهم من مصاعب الحياة وتكريمًا لهم على الدور الذى قاموا به على مدى عمرهم فى تربية الأجيال والنشء، متابعًا: "كبار السن أعطوا وربوا..ونعيش على دعواتهم ويستحقوا منا كل خير ولا يمكن جحودهم".

وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق قرار مجانية ركوب المترو لمن هم فوق سن الـ70.

وأضاف "عبد الهادي"، إن وزير النقل أوصى باستخراج اشتراك مجانًا لمدة ثلاثة شهور بعدد 180 رحلة لمن فوق الـ70 عامًا على أن يجدد بعد نفاذ الرحلات أو انتهاء المدة المخصصة.

وأشار المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أنه سيتم تقديم خصم لمن هم دون السبعين وفوق الستين يصل إلى 50%، موضحًا أنه من الممكن استخراج اشتراك لمدة ثلاثة شهور لمن هم دون السبعين وفوق الستين بعدد 180 رحلة أيضًا بتكلفة تصل إلى 135جنيه.

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