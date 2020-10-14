اشتهر في الجزائر بغناء المالوف العصري".. عبد العزيز بن زينة يهز أرجاء ذا فويس سينيور بجمال صوته

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انطلقت منذ ساعات ثاني حلقات ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية mbc.



ولم يقل الحماس اليوم عن الحلقة الأولى الأسبوع الماضي، وكان من أبرز المفاجآت اليوم هو مشاركة الفنان الجزائري عبد العزيز بن زينة خلال البرنامج.



ويعتبر عبد العزيز من الفنانين المشهورين بالجزائر في غناء المالوف العصري بطريقة مميزة مليئة بالتجديد، واستطاع أن يهز أرجاء البرنامج بصوته وأداءه الساحر، واختار أن يكمل مشواره مع الفنان هاني شاكر.



وبدأت قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.



وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.



يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.