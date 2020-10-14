خبير: 2.5 مليون مصري يدخلون "فيس بوك" في الساعة الواحدة



وتابع: أن هناك منصات يجذبها فئات معينة، ويختلف الأمر من تطبيق لآخر، مثل فيسبوك وتيك توك وانستجرام وغيرهم، لافتًا إلى أن موقع "تويتر" يقوم بغلق من 20 إلى 30 ألف حساب وهمي سنويا

قال محمود السيد، خبير مواقع التواصل الاجتماعي، إن هناك أكثر من 2.5 مليون مصري يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى استخدام الناس حديثا لبرامج التيك توك والانستجرام.وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك طرق قانونية لكسب أموال من مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ذلك يعتمد على المحتوى الجيد الذي يجذب عدد كبير من المشاهدين.وأوضح أن السوشيال ميديا تؤثر نفسيا على المستخدمين، منوها بأن الناس من حقها أنها تاخد فلوس من السوشيال ميديا ولكن بعرض محتوى جاد وهادف يناسب المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط تخص السوشيال ميديا يتم على أساسها تحديد الأرباح.