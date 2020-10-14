20 لاعب في معسكر جمهورية شبين لمواجهة سيراميكا بالمظاليم

أرقام وحصاد الفريقان في الموسم الحالي



- سيراميكا

هدافي سيراميكا

جمهورية شبين

- هدافي جمهورية شبين

- الجولة السابقة

- نتيجة الدور الأول

ترتيب المجموعة الثانية





1- سيراميكا 42 نقطة

2- بتروجت 39 نقطة

3- الداخلية 38 نقطة

4- النصر 33 نقطة

5- القناة 32 نقطة

6- منتخب السويس 32 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 13 نقطة

تنطلق في الثالثة من عصر الخميس مباراة فريق سيراميكا مع جمهورية شبين، بالجولة الأخيرة ، للمجموعة الثانية، من مسابقة دوري القسم الثاني، بملعب السويس الجديد.واختار الجهاز الفني، 20 للاعبا، للدخول في معسكر بالسويس، وهم، محمد سعيد شيكا، أحمد المحرات ايمن العادلي ،أحمد الشرقاوي، شريف مجدي، محمود شعلان محمد خالد، محمد ابو طالب، خالد مسعد، ويوسف علاء، أحمد صادق ميدو، محمد عزت، فوفانا، محمود مقلد، أيمن سعد، مصطفى حافظ، طلبه محمد، اسلام فريد، مصطفى زيكو.ويغيب عن صفوف الفريق المنوفي، أمير نعمان، يوسف شعبان، حارسا مرمى، وأحمد امين، وعمرو ثابت ومصطفى هاني، وائل علي، ومحمد شعراوي، واسلام محمد، ومصطفى شلبي، ومحمد رمضان، سيسية، ومحمود حميد، وحمد محمد حمد، ومحمد منصور، وعمرو زينهم.يدخل فريق سيراميكا اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 42 نقطة من الفوز في 11 مباريات منهم 7 مباريات على ملعبه مقابل 5 بالخارج، وتعادل في 9 مباريات منهم 3 على ملعبه مقابل 6 بالخارج، وتلقى الهزيمة في مباراة وحسدة من فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف.سجل الفريق 29 هدف منهم 16 في الدور الأول مقابل 13 في الدور الثاني، وسكنت شباكه 13 هدف منهم 5 في الدور الأول مقابل 8 في الدور الثاني.1- أحمد غنيم هداف المجموعة برصيد 11 هدف2- شادى حسين 8 أهدافيحتل فريق جمهورية شبين المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد فوزه في 5 مباريات منهم 3 في الدور الأول مقابل مباراتين في الدور الثاني، وتعادل في 10 مباريات منهم 5 في الدور الأول ومثلهم في الدور الثاني.وتلقى الخسارة في 6 مباريات منهم 3 في الدور الأول ومثلهم في الدور الثاني.سجل الفريق 12 هدف منهم 7 أهداف في الدور الأول مقابل 5 أهداف في الدور الثاني، وسكنت شباكه 11 هدف منهم 6 في الدور الأول مقابل 5 في الدور الثاني.1- مصطفى زيكو 3 أهداف2- محمد خالد 3 أهدافحقق فريق سيراميكا فوزاً كبيراً على مضيفه فريق المريخ بخمسة أهداف مقابل هدف سجلها شريف دابو وشادى حسين هدفين لكلا منهم وهدف لأحمد غنيم من ركلة جزاء، بينما تعادل فريق جمهورية شبين مع الداخلية بدون أهداف.فاز فريق سيراميكا كليوباترا بهدف أحمد غنيم من ركلة جزاء.