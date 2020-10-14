يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أظهر نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمام كبير بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس لازال متمسكا بضم النمساوي دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ في الشتاء المقبل.

وكشفت الصحيفة أنه حتى الآن يعتبر نادي يوفنتوس بالفعل هو الأقرب لضم ألابا لأنه النادي الوحيد المستعد لدفع المقابل المادي الذي قد يطلبه البايرن لبيع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد العديد من كبار أوروبا حتى الآن يريدون ضم الابا مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة وغيرهم ولكن اليوفي يعتبر الأقرب لهذه الصفقة.

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