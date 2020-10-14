سميرة عبدالعزيز: "محمد رمضان شتمني بسبب رفضي تجسيد دور أمه" (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الفنانة سمير عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إنها رفضت تجسيد دور والدة الفنان محمد رمضان في أحد المسلسلات، معقبة: "أنا بعد ما يطلق عليا أم العظماء، وأعمل دور أم كلثوم، ودور أم عبد الوهب، أعمل أم بلطجي، أنا ضد البلطجة"

وتابعت "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن لاعتراض ليس فقط على الفنان محمد رمضان، ولكن على البلطجة بشكل عام، معقبة:" محمد رمضان ممثل وربنا يبارك له في أعماله، لكنني اعترضت على هذه العمل بسبب البلطجة"

وأشارت إلى أن "رمضان" حزن بسبب رفضها تجسيدها دور أمه، معقبة: " شتمني على الفيس بوك،..أنا لا أعترض عليه كشخص، ولكني اعترضت على البلطجة".

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عبرت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن سعادتها الشديد بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.

ووجهت في تصريحات صحفية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختيار سيادته لها ضمن نواب مجلس الشيوخ المعينين.

وأبدت فرحتها الشديدة إزاء تقدير الرئيس السيسي، الدائم للفن والفنانين ودعمه الشديد لهم.

وأشارت إلى أن تواجدها داخل قبة مجلس "الشيوخ" لن يمنعها إطلاقًا من استكمال مسيرتها الفنية.

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