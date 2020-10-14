رسميا.. دجلة يعلن ضم نجم الترجي التونسي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي وداي دجلة تعاقده رسميا مع التونسي إيهاب المباركي قادمًا من الترجي التونسي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل..

 

ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" خبر التعاقد مع المباركي حيث غرد :"رسمياً - التونسي ايهاب المباركي  ينضم إلي وادي دجلة".

 

وأصبح المباركي أول الصفقات التي يتم تدعيم صفوف فريق وادي دجلة بها استعدادًا للموسم المقبل.

 

وضمن دجلة البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقيل بعد خسارة ملاحقه حرس الحدود أمام الزمالك بهدف مقابل هدفين، ليهبط الحدود للدرجة الثانية رفقة طنطا وإف سي مصر.

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