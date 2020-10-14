المالية: مصر الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي بين الدول الناشئة

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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن صندوق النقد رفع تقديراته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.5 بدلًا من 2% في مايو الماضي.



وأضاف "كوجك"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي بين الدول الناشئة والنامية.



وأضح أن المشروعات التنموية أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد وتعظيم القدرات الإنتاجية، وأن الإصلاحات الهيكلية تعزز من بنية الاقتصاد وتساعد على تحقيق مستهدفات التنمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة المؤسسات الدولية، وقادر على امتصاص الصدمات.



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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر صاحبة الريادة في طرح السندات الخضراء بإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل خطوات طرح السندات الخضراء بداية من شهر ينايرالماضي.



وأضاف "كوجك"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تشكيل لجنة من جميع الوزارات قبل الطرح للتعرف على السندات الخضراء، وتم عقد عدة لقاءات افتراضية مع المستثمرين قبل عملية طرح السندات الخضراء.



وأشار إلى أن الطرح جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، وأمريكا، وشرق آسيا، والشرق الأوسط.





وفي تصريحات سابقة، قالت إيمان عبد العظيم، مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، إن حصيلة السندات الخضراء سيتم توجيهها لمشروعات صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن طلبات السندات التي طرحتها مصر تجاوزت 7 أضعاف ما تم طرحه سابقًا.



وأشارت إلى أن الهدف من طرح السندات الخضراء وضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية المستدامة.



وأوضحت مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، أن مصر تعمل على طرح 40 مشروعا للتنمية المستدامة لجذب المستثمرين.

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السندات الخضراء، هي سندات ذات دخل ثابت، شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن يتم تخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التى تحافظ على البيئة وتتماشى مع سياسات مكافحة التغير المناخي.



بدأ إصدار هذا النوع من السندات فى عام 2008، من قبل البنك الدولى، الذى أصدر ما قيمته 13 مليار دولار حتى الآن، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ20 عملة.