وائل الإبراشي: محمود ياسين ظلم كثيرًا وعلينا إعادة الاعتبار له

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أستهل الإعلامي وائل الإبراشي، تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بنعى الفنان محمود ياسين، مؤكدًا أنه كان أحد عمالة الفن وكان كان يحتكر معظم الأعمال الفنية فى بداية السبعينيات، مشددًا على أن أعماله كانت تتميز بالتنوع والإخلاص والتفانى، والتصميم الدائم على النجاح، وتابع:"ظلم كثيرًا وأن كنا ظلمناها حيًا علينا أن نعيد له الأعتبار ميتًا..رغم أنه اللى زى محمود ياسين مبيمتش".



وأضاف "الإبراشي"، أن الفنان القدير الراحل، يستحق منا الكثبر سواء من المؤسسات الفنية أو مؤسسات الدولة المختلفة لكى نعوض التجاهل الذى طاله السنوات القليلة الماضية.



وأكد "الإبراشى"، أن محمود ياسين كان ملك المشاعر والرومانسية إلا أنه لم يحصر نفسه وكان يشكل وعي أجيال عاطفيًا ورومانسيًا، إلا أنه لم يحصر نفسه فى اتجاه واحد وقدم أعمال كثيرة ومتنوعة حظيت بشهرة واسعة وإعجاب كبير من المشاهدين.







وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".



في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.



بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.



وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.









