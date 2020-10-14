بنك كوريا المركزي يجمد سعر الفائدة عند 0.5%

14 أكتوبر 2020 وقت الإنشاء: 09:06 AM اخر تحديث: عدد القراءات: 163

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جمد بنك كوريا المركزي سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.5%، حيث ينظر في تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.





وكان البنك المركزي قد جمد سعر الفائدة، في أواخر أغسطس، مع تزايد الغموض الاقتصادي وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.





ويأتي القرار بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين حيث خفضت في يوم 28 مايو لمعدل قياسي منخفض عند 0.5%، وذلك بعد شهرين من تطبيق أول خفض طارئ لسعر الفائدة في عقد، ليتراجع بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75% لتحفيز الاقتصاد المتضرر من الجائحة.