محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة للراحل محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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وجه الفنان محمد رياض، الشكر لجميع من قدم التعازي في مصر والوطن العربي، وتفاعل بالدعاء على روح الفنان محمود ياسين عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية.

وأكد الفنان محمد رياض، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن محمود ياسين كان مثله الأعلى في الفن، وكان والده وليس حماه حتى آخر لحظة جمعتهما ببعض، فهو دائما عطوف وحنين معقبا: "كان سند وضهر وحنين".

وأشار إلى أن آخر مرة رأى فيها الفنان الراحل محمود ياسين كان أمس الثلاثاء مساء، كما أنه في اللحظات الأخيرة كانت حالته لا تسمح بالحديث كثيرا، متابعا: "كان مشرف لأسرته كلها ولبلده وقدم كتير للفن والبلد، وكل الاحتفالات الوطنية كان مشارك فيها بكل حب، وخدوم لجميع زملائه، ولن يتكرر مرة ثانية فنيا أو إنسانيا".

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