أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:19 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرون الكشف عن بيانات مخزونات النفط الأولية من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الخميس.

وكانت أسعار الخام تراجعت خلال التعاملات مع مخاوف هبوط الطلب حيث تأثرت معنويات المستثمرين باستمرار زيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما خفضت منظمة أوبك تقديراتها للطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمقبل، مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.1 بالمائة إلى 41.04 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2.2 بالمائة إلى 43.36 دولار للبرميل.

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