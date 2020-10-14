مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في المغرب

أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اتصالا تليفونيا باسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في المغرب وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة للاطمئنان على البعثة.

وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهه الرجاء المغربي.

بينما أكد رئيس بعثة الزمالك لرئيس النادي أن الأمور تسير بصورة جيده وجميع اللاعبين ملتزمون ولديهم حماس كبير لتحقيق الفوز على الرجاء.

ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.