خبير عسكري: معركة المنصورة الجوية تدرس في العالم أجمع (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء وصفي بشارة، أحد أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر، إن الضربة الجوية في حرب أكتوبر للقوات الاسرائيلية أفقدتهم توازنهم بصورة كبيرة، فعمل الإسرائيليين على الرد على هذه الضربة، من خلال هجمة شرسة جدًا على قاعدة المنصورة الجوية، خاصة أنها تحتوي على أكبر أولية المقاتلات الميج 21.

وتابع "بشارة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن اسرائيل كانت تهدف لتدمير مطار المنصورة، لمنع القوات الجوية المصرية من حماية القوات التي تحارب داخل سيناء، فقاموا بالهجوم على القاعدة بـ 120 طائرة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية قامت بالرد علي هذه الهجمة بشراسة لا تتخيل، وتم اسقاط 17 طائرة اسرائيلية في هذه المعركة التي عرفت بمعركة المنصورة.

وأضاف: "هذه المعركة لم تحدث في العالم أجمع، وتدرس في العالم كله، خاصة أن القوات الجوية استطاعت ضرب الطائرات، ومنعت تعطل القاعدة من العمل، ولذلك اعتبرت القوات الجوية هذا اليوم عيد حقيقي لها "

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قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال تصريحات أعلامية سابقة، إن القوات الجوية تعرضت لضربة مفاجئة عام 1967، لافتًا إلى أن القوات الجوية ضربت التحضيرات الإسرائيلية في مايو 1967، ودخلنا حرب أكتوبر بـ 700طيار بفضل الرئيس الراحل حسني مبارك.

وأضاف اللواء سمير فرج، أن الضربة الجوية تمت ب 220 طيار، موضحا أن الضربة الجوية كانت مخططة على مرحلتين، ولكنها تجحت في الضربة الأولى أن تضرب جميع الأهداف.

وأوضح أن أطول معركة جوية في التاريخ والتي تعرف بمعركة المنصور اشترك فيها 220 طيار مصري مقابل 120 طيار اسرائيلي، مؤكدًا أن هذا اليوم هو عيد القوات الجوية.

وتابع المفكر الاستراتيجي: أن مناورة ردع 2020 نفذت في إطار التدريب السنوي، حيث أننا وصلنا إلى أعلى قوة تدريب قتالي على مستوى العالم، وتبعث رسالة لمن يهمه الأمر بأننا جاهزين للدفاع عن الأمن القومي، وتشترك بها جميع القوات المسلحة.

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