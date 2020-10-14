هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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أعلن المهاجم الدولي الزيمبابوي خاما بيليات أن هذا الموسم هو الأخير له مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بعد مشاكلهخ الأخيرة مع إدارة النادي.

ورفض بيليات المحترف التجديد لكايرز تشيفز بعد أن عرض عليه من قبل الإدارة تخفيض 20% من راتبه.

ولم يرضخ اللاعب لمطالب إدارة النادي ورفض التجديد، وقرر الرحيل عن الفريق الجنوب إفريقي بعد إنتهاء عقده خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى يونيو القادم.

يذكر أن بيليات يعد محط أنظار العديد من الأندية الأفريقية الكبري أبرزها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالإضافة إلى فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي.

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