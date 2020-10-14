"لازم يتعدموا".. تعليق صارم من رانيا يوسف على حادث التحرش بفتاة المعادي

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علقت الفنانة رانيا يوسف على حادث التحرش بفتاة المعاديوذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "يوسف" قائله: " مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الاعدام.. مريم بنت مصريه لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب".



وتابعت قائله: "مريم كانت ماشيه في الشارع وراجعه من شغلها في المعادي، وفجأه لقت ثلاثة ما يسموا بالرجاله للاسف بيتحرشوا بيها لفظيا وبدات محاولات التحرش جسدي مريم حاولت تجري وتصد الذئاب البشريه عنها ولكن للاسف اثناء محاولاتها الحفاظ علي نفسها وعدم الاستسلام ليهم ماتت تحت عجلات عربيتهم".



وأضافت قائله: "مكتفوش بكده وبس لا دول سحلوها بالعربيه ورموها في الشارع وهربوا.. جريمه زي دي لسه بنفكر ان التحرش مش عقابه الاعدام ولسه فيه ناس بتبرر التحرش باللبس... كفايه كفايه كفايه.. حق_مريم_فين فتاه_المعادي".