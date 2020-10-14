"الفنان العظيم".. أحمد زاهر ينعى وفاة محمود ياسين

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نعى الفنان أحمد زاهر وفاة الفنان محمود ياسين والذي توفى صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وكتب "زاهر" ناعيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون توفي الفنان العظيم محمود ياسين ربنا يرحمك يا استاذي ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه باذن الله ويصبر اهلك ويصبرنا علي فراقك ارجو قراءه الفاتحه والدعاء للمغفور له بإذن الله".



يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ79 عاما، ومن المقرر إقامة الجنازة غدا الخميس من مستشفى المعادي وأعلن عن ذلك نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".