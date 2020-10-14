برشلونة يستقر على أولى صفقاته الشتوية

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع قلب دفاع جديد في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا ل صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الأولوية لدى برشلونة هي التعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني إيريك جارسيا من مانشستر سيتي.

ولكن في حال رفض السيتي التخلي عن اللاعب، سيقوم نادي برشلونة بالتعاقد مع مدافع آخر في شهر يناير.

وحتى لو قام برشلونة بجلب مدافع جديد، فإن هذا لا يعني أنه سيتخلى عن فكرة التعاقد مع إيريك جارسيا لاعبه السابق.

من الجدير بالذكر أن عقد اللاعب صاحب الـ19 عاماً، مع مانشستر سيتي ينتهي في الصيف المقبل.