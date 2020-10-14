العراق تعلن: وفيات كورونا تسجل 10 آلاف حالة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:01 م
كورونا العراق
كورونا العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، بلوغ حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد 10 آلاف حالة منذ ظهور المرض.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها أجرت اليوم 20539 فحصا جديدا ليصل العدد الكلي للفحوصات إلى 2548753 فحصا.

 

وأضافت، أن مختبراتها سجلت 3857 إصابة جديدة بالفيروس، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 3188 حالة.

 

وأشارت إلى تسجيلها 51 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ومنذ ظهور الفيروس في العراق، بلغ مجموع الإصابات 413215، بينها 347396 حالة شفاء و10021 وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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