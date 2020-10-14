هالة صدقى تنعى محمود ياسين وتستعيد ذكرياتها معه

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة هالة صدقي عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت هالة صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : وأنا طفلة كان حلم حياتي أشوفه على الحقيقة، ولما جأت الفرصة للتصوير معاه في مسلسل الأفيال لم أصدق إني أقف أمام غول التمثيل، رحل فتى أحلام جيل كامل من البنات، الله يرحمه فقدنا رمز مهم، الله يرحمه".

واستعادت ذكرياتها معه وكتبت : أول عمل لي مع العظيم محمود ياسين مسلسل " الأفيال" ومن ابنبهاري بيه عدت المشهد أكثر من مرة لأنى مش مصدقة إنى واقفة أمثل قدام أحب ممثل فى حياتى .. الله يرحمه أستاذ الأساتذة.

وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة، سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب صلاة الظهر".

وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

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