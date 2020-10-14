المالية: مصر حصلت على تقديرات مرتفعة في تقييم المشروعات الخضراء دوليًا (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر تحتل المركز 20 بين الدول الرائدة في طرح السندات الخضراء عالميًا.

وأضاف "كوجك"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حصلت على تقديرات مرتفعة في تقييم المشروعات الخضراء من الجهات الدولية.

وأشار إلى أن هناك 300 مستثمر تقدموا للاكتتاب في سندات مصر الخضراء منهم 16 مستثمرًا جديدًا، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية شجعت المستثمرين على الاكتتاب في سندات مصر الخضراء، موضحًا أن السندات الخضراء ترفع من ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر.

قالت إيمان عبد العظيم، مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، إن حصيلة السندات الخضراء سيتم توجيهها لمشروعات صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن طلبات السندات التي طرحتها مصر تجاوزت 7 أضعاف ما تم طرحه سابقًا.

وأشارت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن الهدف من طرح السندات الخضراء وضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضحت مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، أن مصر تعمل على طرح 40 مشروعا للتنمية المستدامة لجذب المستثمرين.

السندات الخضراء، هي سندات ذات دخل ثابت، شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن يتم تخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التى تحافظ على البيئة وتتماشى مع سياسات مكافحة التغير المناخي.

بدأ إصدار هذا النوع من السندات فى عام 2008، من قبل البنك الدولى، الذى أصدر ما قيمته 13 مليار دولار حتى الآن، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ20 عملة.

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