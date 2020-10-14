حفيد محمود ياسين ينعى جده بصورة نادرة

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نعى حفيد الفنان الراحل محمود ياسين وفاته من خلال مشاركته صورة نادرة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وكتب قائلا: "في الجنة يا حبيبي إن شاء الله".



وتوفى صباح اليوم الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز الـ79، ومن المقرر إقامة الجنازة غدا لنقله إلى مثواه الأخير، انطلاقا من مستشفى المعادي وأعلن عن ذلك نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".