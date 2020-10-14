زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن الإرشاد الزراعي بالمديرية ومعهد بحوث وقاية النباتات بالإدارة الزراعية بمركز سنورس، بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ، مدير الإدارة نظم ندوة إرشادية عن محصول القمح بحضور الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بَمحصول القمح الدكتور احمد علي زين العابدين رئيس الفريق العلمى والدكتور ابراهيم مخيمر صبره، معهد، وقاية النباتات والدكتورة سميه التهامي، معهد أمراض النبات، والمهندس طه داهش، أخصائي المحصول بالمديرية، والمهندس يسري محمود عبد الفتاح، أخصائي المحصول بالمركز.

تناولت الندوة عن السياسة الصنفيه للمحصول بالمحافظة والممارسات الزراعية الجيده للمحصول على أعلى إنتاجية، كما تحدث مخيمر عن الآفات الحشرية التي تصيب المحصول ومظهر الإصابة وطرق الوقاية والعلاج.

وأضافت سميه التهامي عن الأمراض الفطريه التي تصيب المحصول ومظهر الإصابة وطرق الوقايه والعلاج، وايضا تحدث داهش عن دور الإرشاد الزراعي في الحملة وتوفير تقاوي البحوث للمزارعين وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على تسأل المزارعين.
زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس
زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس
زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس
زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس
زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس
زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس
زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس
زراعة الفيوم تعقد ندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز سنورس

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