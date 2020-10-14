خبير عسكري: مصر وصلت إلى أعلى قوة تدريب قتالي على مستوى العالم

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قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن القوات الجوية تعرضت لضربة مفاجئة عام 1967، لافتًا إلى أن القوات الجوية ضربت التحضيرات الإسرائيلية في مايو 1967، ودخلنا حرب أكتوبر بـ 700طيار بفضل الرئيس الراحل حسني مبارك.



وأضاف اللواء سمير فرج، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الضربة الجوية تمت ب 220 طيار، موضحا أن الضربة الجوية كانت مخططة على مرحلتين، ولكنها تجحت في الضربة الأولى أن تضرب جميع الأهداف.



وأوضح أن أطول معركة جوية في التاريخ والتي تعرف بمعركة المنصور اشترك فيها 220 طيار مصري مقابل 120 طيار اسرائيلي، مؤكدًا أن هذا اليوم هو عيد القوات الجوية.



وتابع المفكر الاستراتيجي: أن مناورة ردع 2020 نفذت في إطار التدريب السنوي، حيث أننا وصلنا إلى أعلى قوة تدريب قتالي على مستوى العالم، وتبعث رسالة لمن يهمه الأمر بأننا جاهزين للدفاع عن الأمن القومي، وتشترك بها جميع القوات المسلحة.