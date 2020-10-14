تعرف على تفاصيل النسخة الثالثة لأسبوع القاهرة للمياه

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه، إن العالم يمر بإجراءات غير اعتيادية بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه عن طريق الاونلاين.

وأشارت الدكتورة إيمان سيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، إلى أنه يشمل أنشطة توعوية، ومسابقات يشارك بها الطلاب عن مشروعات تخرج للمياه والري، بالإضافة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يناقش تحديات الموارد المائية بحضور وفود دولية، ومشاركة افتراضية لعدد من الدول.

وأوضحت أن النسخة الثالثة لأسبوع القاهرة للمياه سوف يتناول الأمن المائي، والتعاون بين الدول في مسألة المياه، والتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن المائي، والابتكارات من أجل تحقيق الأمن المائي لمساعدة جميع القطاعات المستخدمة للمياه.


تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه


تنطلق يوم اﻷحد الثامن عشر من أكتوبر الجاري، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحضر حفل الافتتاح معالى رئيس مجلس الوزراء حيث يعتبر " أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، كما يأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يُعقد هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلي داكار 2021"، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي هذا اﻹطار فقد بادرت اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي ببذل المزيد من الجهود الحثيثة والمساعي المكثفة لإقامته في موعده المحدد على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم، حيث يتم تنظيمه كحدث يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بعد في ضوء اتخاذ كافة اﻹجراءات اﻹحترازية للوقاية من كوفيد 19 وذلك تتويجًا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في نسختيه الأولى والثانية عامي 2018 و2019، وقد لاقت اللجنة إقبالًا كبيرًا من المنظمات والجهات الدولية للمشاركة بجلسات فنية وأحداث جانبية خلال الأسبوع.

وتتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التي تضم 5 جلسات عامة و30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع ٥٠ منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه. هذا ويشارك في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

هذا وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه، تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتي أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمي برنامجه بتكريم الفائزين في المسابقات التي تقام على هامش الأسبوع.

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