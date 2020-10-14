مسحة طبية لفريق الأهلي في المغرب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموجودة حاليا بمدينة الدار البيضاء المغربية لمسحة طبية في الثانية ظهر غدٍ الخميس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

 

وتوجد بعثة الأهلي في الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية قبل السفر إلى المغرب بيومين، وجاءت نتيجتها جميعها سلبية، قبل أن تخضع غدًا لمسحة طبية جديدة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

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