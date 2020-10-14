السيسي يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا تطورات ملف سد النهضة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلقى مساء اليوم، اتصالاً هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وتناول الاتصال تطورات ملف سد النهضة، وذلك فى ضوء رعاية الاتحاد الإفريقى برئاسة جنوب إفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وجدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانونى ملزم وشامل بين جميع الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل.

من جانبه، أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالى، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر وجنوب إفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقى.

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